Росія запустила нову ІПСО про ухилянтів: у поліції розповіли деталі

Українцям дали важливі поради

Кіберполіція та Центр протидії дезінформації при РНБО попереджають про нову ворожу ІПСО. Цього разу українцям розсилають повідомлення від імені нібито Національної поліції України.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції. Там зазначили, що останніми днями мережею поширюється інформація, що нібито "військова поліція" пропонує українським громадянам винагороду за співпрацю у виявленні ухилянтів.

"Наголошуємо, що ця інформація не відповідає дійсності. Національна поліція України жодних подібних оповіщень не робила. Також нагадуємо, що в Україні не існує "військової поліції", — йдеться повідомленні.

У Нацполіції наголосили, що такі повідомлення є елементом російської інформаційно-психологічної операції (ІПСО) і спрямовані на дестабілізацію ситуації в країні та створення напруженості серед громадян. Громадян зикликали не телефонувати за номерами, вказаними в цих повідомленнях, і не переходити за посиланнями від невідомих джерел.

Також зазначається, що для надання ваги своїм ІПСО ворог може використовувати реальні номери телефонів органів державної влади. Тож кіберполіція нагадує про важливість перевірки достовірності фактів, інформації та тверджень, які поширюються різними каналами комунікації.

Нагадаємо, Міністерство оборони вимагає від Верховної Ради "невідкладно повернутися до розгляду законопроєкту про військову поліцію". Але парламентарі не впевнені, що це відбудеться найближчим часом.