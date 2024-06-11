Кабмін вставляє палки в колеса? Велике підприємство на Дніпропетровщині може зупинитись через рішення влади

Директор вже звернувся до представників влади

Інгулецький гірничо-збагачувальний комбінат (входить до Групи Метінвест) може повністю припинити роботу. Річ у тім, що до цього може призвести рішення Кабміну про надання електропостачання тим підприємствам, які імпортують 80% від своїх потреб.

Про це йдеться у листі директора ІнГЗК Ігоря Тонєва до прем’єр-міністра та низки голів парламентських комітетів, копію якого отримала редакція GMK Center. Зазначається, що чиновники не обговорили з представниками бізнесу рішення про збільшення попередньої норми з 30% з травня по вересень і 50% — з жовтня по квітень до 80%. У споживачів не було можливості висловити свої зауваження та пропозиції.

"Підвищення норми купівлі імпортної електричної енергії до 80% від загальної потреби стимулює штучне збільшення попиту на аукціонах з розподілу міждержавних перетинів, та призводить до спекулятивного зростання цін на імпортну електричну енергію. Це підвищення становить серйозну загрозу для промислових підприємств", — йдеться в листі.

Директор підприємства наголосив, що на Інгулецькому ГЗК витрати на електроенергію становлять 51% від собівартості виробництва залізорудної сировини. А підвищення вартості електроенергії може негативно вплинути на конкурентоспроможность ІнГЗК на міжнародному ринку.

"Придбання імпортної електричної енергії у розмірі 80% від власного споживання стає недосяжним через зависоку ціну, і може призвести до повної зупинки комбінату. Лише внаслідок зупинки одного ПРАТ "ІнГЗК" падіння ВВП України становитиме 4 млрд грн. Також бюджет втратить 0,7 млрд грн податкових надходжень та близько $150 млн валютної виручки", — додається в листі.

Наслідком зупинки виробництва залізорудної продукції може бути зменшення обсягів і залізничних та морських перевезень, а також зниження попиту на продукцію машинобудівництва. Можуть постраждати й суміжні галузі економіки й це загострить економічну кризу.

Тож, аби уникнути цього, Інгулецький ГЗК закликав уряд повернутися до попередніх умов гарантування енергопостачання (30% 3 травня по вересень або 50% з жовтня по квітень), або скоригувати норму імпорту до 50% протягом усього року.

Додамо, що рішення Кабміну про імпорт електроенергії промисловими обʼєктами, означає, що лише 20% покриття потреб гарантує Укренерго, а інші 80% мають імпортуватись.

Раніше "Телеграф" писав, що Володимир Зеленський звернувся до партнерів, аби вони посприяли відновленню енергетичних потужностей України. Адже у нашої держави є для цього лише декілька місяців.