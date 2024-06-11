Кабмин вставляет палки в колеса? Крупное предприятие на Днепропетровщине может остановиться из-за решения властей

Директор уже обратился к представителям власти

Ингулецкий горно-обогатительный комбинат (входит в Группу Метинвест) может полностью прекратить работу. Дело в том, что к этому может привести решение Кабмина о предоставлении электроснабжения предприятиям, импортирующим 80% от своих потребностей.

Об этом говорится в письме директора ИнГОКа Игоря Тонева к премьер-министру и ряду глав парламентских комитетов, копию которого получила редакция GMK Center. Отмечается, что чиновники не обсудили с представителями бизнеса решения об увеличении предыдущей нормы с 30% с мая по сентябрь и 50% с октября по апрель до 80%. У потребителей не было возможности высказать свои замечания и предложения.

"Повышение нормы покупки импортной электрической энергии до 80% от общей потребности стимулирует искусственное увеличение спроса на аукционах по распределению межгосударственных связей, и приводит к спекулятивному росту цен на импортную электрическую энергию. Это повышение представляет серьезную угрозу для промышленных предприятий", — говорится в письме.

Директор предприятия подчеркнул, что на Ингулецком ГОКе затраты на электроэнергию составляют 51% от себестоимости производства железорудного сырья. А повышение стоимости электроэнергии может отрицательно повлиять на конкурентоспособность ИнГОКа на международном рынке.

"Приобретение импортной электрической энергии в размере 80% от собственного потребления становится недостижимым из-за высокой цены и может привести к полной остановке комбината. Только вследствие остановки одного ЧАО "ИнГОК" падение ВВП Украины составит 4 млрд грн. Также бюджет потеряет 0,7 млрд грн налоговых поступлений и около $150 млн валютной выручки", — добавляется в письме.

Следствием остановки производства железорудной продукции может быть уменьшение объемов железнодорожных и морских перевозок, а также снижение спроса на продукцию машиностроения. Могут пострадать и смежные отрасли экономики, и это обострит экономический кризис.

Чтобы избежать этого, Ингулецкий ГОК призвал правительство вернуться к предварительным условиям гарантирования энергоснабжения (30% 3 мая по сентябрь или 50% с октября по апрель), или скорректировать норму импорта до 50% в течение всего года.

Добавим, что решение Кабмина об импорте электроэнергии промышленными объектами означает, что только 20% покрытия потребностей гарантирует Укрэнерго, а остальные 80% должны импортироваться.

Ранее "Телеграф" писал, что Владимир Зеленский обратился к партнерам, чтобы они поспособствовали восстановлению энергетических мощностей Украины. Ведь у нашего государства есть для этого всего несколько месяцев.