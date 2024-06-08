Стримали обіцянку: графіки відключень світла стали м’якшими

Ліміти споживання, що виділяються на кожну область, мають зрости

З суботи, 8 червня, в Україні в тестовому режимі запрацював новий, м’якіший порядок застосування графіків погодинних відключень електроенергії. У результаті періоди відключень мають стати коротшими, що вже відбувається у деяких регіонах.

Поліпшення ситуації зі світлом анонсував перший заступник голови Міненерго Юрій Власенко під час "Години питань до уряду" у Верховній Раді 7 червня. Він зазначив, що це пов’язано з тим, що ліміти споживання, що виділяються на кожну область, мають зрости.

Ситуація вже покращилася у Дніпрі, повідомляє кореспондент "Телеграфа". Графіки суворо дотримувалися протягом тижня, а з ранку в суботу відключати споживачів за ними перестали.

Варто зазначити, що голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко попередив, що погіршення ситуації очікується у липні. Тоді, за його словами, світла може не бути по 10 годин.

Як повідомляв "Телеграф", ексміністр палива та енергетики України Іван Плачков пояснив, чому у Києві та Одесі ніколи не будуть такі ж графіки, як у решти. За його словами, найбільші проблеми з енергопостачанням має південь України.