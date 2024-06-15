Новый способ вручения повесток в Украине: когда он начнет действовать и что нужно знать

Изменения начнут действовать уже в июле 2024 года

После окончания срока для обновления военно-учетных данных в Украине появится новый способ вручения повесток. С 16 июля 2024 украинцы смогут получать их обычной почтой.

Об этом рассказал спикер Министерства обороны Дмитрий Лазуткин в эфире "1+1". По его словам, повестки будут отправлять украинцам заказным письмом.

Спикер подчеркнул, что в настоящее время алгоритм вручения документа требует его личного подписания. Только в таком случае он считается официально врученным.

Однако уже после 16 июля истечет срок, установленный для обновления военно-учетных данных. С того времени даже при физическом отсутствии человека на месте будут запускать механизм привлечения к административной ответственности.

"Приходит заказное письмо, человек либо под подпись получает, либо отказывается, либо повестка возвращается и таким образом считается, что была доставлена", – пояснил спикер Минобороны.

Заметим, что у документа будет статус врученного (без наличия личной подписи адресата) на основании штемпеля Укрпочты с информацией о дате отправления.

Напомним, что украинцы могут встать на военный учет за границей. Это можно сделать, обратившись в зарубежное дипломатическое учреждение Украины в соответствии с подпунктом 10-1 пункта 1 приложения 2. Для этого мужчина должен иметь при себе загранпаспорт и военно-учетный документ, если он ему выдан и не потерян.

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