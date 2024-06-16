"Помилка ворога - теж перемога": Зеленський висловився про "мирний план" Путіна

Лідер РФ провокував весь світ і знову помилився

Чине керівництво Росії не готове до справедливого миру, а гучні заяви Путіна перед Глобальним самітом — чергова велика помилка РФ. Попередніми були — окупація Криму, захоплення частин Донецької та Луганської областей і, зрештою, повномасштабне вторгнення в Україну.

Таку заяву зробив Володимир Зеленський під час пресконференції за підсумками Саміту миру у Швейцарії. Так очільник держави відповів на питання журналістки про те, чи буде залучено РФ до переговорів і на яких умовах, якщо так.

"Виходячи з таким меседжем, що вони готові закінчити війну, при цьому, дуже серйозна помилка, людина пропонує Україні вийти ще з якихось наших територій, які під нашим контролем, які наші, абсолютно законні… Тут людина провокувала весь світ, і, чесно кажучи, лякала. Це велика помилка, яка для нас корисна", — зауважив Зеленський та одразу пояснив, що саме має на увазі.

"Всі тут, тут за лаштунками (саміту — ред.), всі країни говорили, що одним цим меседжем Путін передав всьому світу, що все, що він до цього говорив, про реальне бажання закінчити війну – помножене на нуль. Казали всі країни, навіть ті, що мають інший погляд або мали", — заявив Зеленський.

Іноді помилки ворога — теж успіх, підкреслив президент та додав, що далі Україна продовжить робочі зустрічі з низкою країн і разом з ними буде розроблено конкретний план.

"Будуть ці зустрічі і в Африці, і в Латинській Америці, в Європі, в Азії… після цього буде план, спільний план", — мовив президент.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що прем’єрка Італії Джорджа Мелоні зробила гучну заяву на Саміті миру, що стосується долі Росії.