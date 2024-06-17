В Украине могут запретить TikTok: ставит под угрозу национальную безопасность

Он принадлежит китайской компании

Украинка создала петицию с призывом запретить социальную сеть TikTok. По ее мнению, она наносит вред не только украинскому обществу, но и национальной безопасности Украины.

Соответствующая петиция размещена на сайте президента Украины. Она была создана 10 июня и по состоянию на утро 17 июня набрала немного больше 11 тысяч голосов из 25 тысяч необходимых для того, чтобы ее рассмотрел глава государства.

В качестве первого аргумента автор отметила, что TikTok принадлежит китайской компании, а эта страна сотрудничает и оказывает помощь России в войне против Украины. Соцсетью пользуются также военные, и Китай может передавать РФ полученную через TikTok личную информацию.

Кроме того, пишет автор петиции Оксана Андрусяк, Китай может через TikTok продвигать определенные нарративы и формировать общественное мнение в пользу России.

"На сегодняшний день известно, что украинские видео и информация о российско-украинской войне часто подпадают под цензуру социальной сети. С другой стороны, к примеру в марте этого года Центр противодействия дезинформации при СНБО издал целую сеть, которая в ТиkТоk занимается российской пропагандой, в который раз подтверждает толерантность соцсетью вражеской российской пропаганды", — пишет она.

Среди других причин, по которым TikTok следует запретить, автор назвала то, что его алгоритмы пропускают открытую дезинформацию. В частности речь идет о политических сообщениях, в частности это было замечено накануне европейских выборов.

Оксана Андрусяк предлагает Владимиру Зеленскому внести в Верховную Раду Украины неотложный законопроект, предусматривающий блокировку TikTok на территории Украины. Также он должен содержать запрет на использование этой соцсети на телефонах государственных чиновников, военнослужащих и причастных к государственной политике или обороноспособности государства.

Как писал "Телеграф", Центр противодействия дезинформации (ЦПД) в мае сообщал, что ведет переговоры с TikTok относительно борьбы с российской пропагандой. Уже есть идеи, как будут блокироваться вражеские каналы.