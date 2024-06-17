Майже повністю під землею. Autostrada запустила в роботу магістральний водогін "Запоріжжя-Томаківка-Марганець"

В Запорізькій та Дніпропетровській областях запрацював магістральний водогін, побудований "з нуля" після руйнування росіянами дамби Каховської ГЕС. "Вода вже подається із Запоріжжя на насосно-фільтрувальну станцію у Марганець (перша гілка), де вона очищується та розходиться до споживачів — у Марганецьку, Мирівську, Широківську, Томаківську громаду. Друга гілка забезпечуватиме водою Нікополь, Покровське та Червоногригорівку (Дніпропетровщина)", — написав на своїй сторінці в Facebook Максим Шкіль, власник групи компаній Autostrada, яка була підрядником будівництва водогону.

За його словами, будівництво водогону та підготовку його до запуску Autostrada завершила ще у лютому, з того часу чекали на визначення балансоутримувача об’єкта та на забезпечення постійною напругою. Шкіль відзначив, що обʼєкт побудували за 7 місяців – від проєктування до реалізації, що є рекордно коротким терміном.

"Одночасно тривало проєктування, отримання технічних умов, погоджень та дозволів і власне будівництво – проєктувальники, геодезисти, будівельники працювали злагоджено та паралельно – безпосередньо на об’єкті, в режимі 24/7! Це були надскладні задачі, але ми їх вирішили!", — написав власник Autostrada. За його словами, система водогону повністю автоматизована та інформатизована, повністю працює від джерела постійного електропостачання.

Протяжність мережі – 77,9 км. Проєктна потужність водогону – 150 000 куб. м води за добу. "Важливо було забезпечити забір води саме з Дніпра, який має постійний приток живої води. Так як через постійні ворожі обстріли доступ до русла Дніпра обмежений в багатьох районах, забір води вирішено було робити із Запоріжжя", — відзначив Шкіль. За його словами, проєктувальники проводили траси фактично за картами, адже зйомка забрала би багато часу. І лише після того, як траса була прокладена, уточнювали все це геодезією.

"Влаштовували труби там, де це неможливо відкритим способом, під автомобільними дорогами, залізницею та річкою – здійснювали проколи, методом горизонтального буріння – бурова установка пробурює свердловину, в яку затягують футляр у вигляді сталевої труби, після цього у цей футляр протягується склопластикова труба", — розповів підприємець. Він також додав, що для забезпечення електропостачання водогону споруджена 26-кілометрова основна та резервна лінії електропостачання мереж 6кВ та 35кВ. В якості альтернативного (резервного) джерела живлення, на кожній підстанції встановлено по 2 дизель-генератори потужністю до 1 МВт.

"Щоб убезпечити водогін від обстрілів, практично всю систему магістральних трубопроводів та насосних станцій сховано під землю. По закінченню робіт проведено ремонт доріг, якими рухалася будівельна техніка, благоустрій територій, озеленення", — додав він.

За словами Шкіля, за умов відсутності своєчасного фінансування будівництво здійснювалося фактично за кредитні та обігові кошти компанії. "Незважаючи на стовідсоткову готовність водогону ще в лютому, борг держави перед Autostrada лише за цей об’єкт — 1,5 млрд грн. Сподіваюсь, що це питання буде врегульоване найближчим часом. Дякую команді за відмінну роботу!", — підсумував підприємець.