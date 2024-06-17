Экономическое бронирование не только для богатых: в Раде рассказали, кому еще хотят дать право

Документ еще должен принять парламент

Новый законопроект об экономическом бронировании предполагает предоставление предприятиям возможности самостоятельно определять, каких именно сотрудников нужно сохранить. Это позволит им прогнозировать свою дальнейшую деятельность.

Об этом в интервью Radio NV рассказал автор законопроекта народный депутат от "Слуги народа", председатель Комитета по экономическому развитию Дмитрий Наталуха. Он подчеркнул, что предприятиям хотят предоставить право по своему усмотрению бронировать сотрудников, независимо от их заработной платы и должности, которую они занимают в компании.

"То есть определять этих сотрудников и бронировать их путем уплаты увеличенного военного взноса в размере 20 тысяч гривен в месяц за человека. При этом мы предусматриваем ограничение количественное в отношении таких специалистов, которые могут быть забронированы, — это 50% от количества военнообязанных в штате предприятия. Вот в этом состоит эта модель. Она достаточно проста", — отметил нардеп.

Наталуха подчеркнул, что эта модель отличается от предыдущих тем, что не имеет никаких критериев. По его словам, отсутствие привязки к зарплате или должности позволит избежать того, что воюют только бедные или низкопоставленные лица. Нардеп напомнил, что раньше предлагалось бронировать лиц с минимальной зарплатой от 35 тысяч.

"Вот в нашей модели ты можешь зарабатывать как сотрудник и 35 тысяч, и 5 тысяч. И это не влияет на возможность работодателя тебя забронировать. То есть единственный критерий – для работодателя ты должен быть действительно ценным, критическим сотрудником, от которого зависит работа предприятия. Поэтому в этой модели платит не сам сотрудник, что в принципе сразу исключает этот аргумент, что [забронированы] только те, у кого есть деньги. Работодатель определяет, работодатель платит", — подчеркнул Наталуха.

Напомним, в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект №11331 об экономическом бронировании от мобилизации. Документом предлагается, чтобы каждое предприятие, уплачивающее повышенный военный сбор в 20 тысяч грн в месяц за работника, получит возможность его забронировать.