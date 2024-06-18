Змушував бійців будувати дім: командиру сил ТрО "Півдня" суд виніс вирок

Його звинувачують у перевищенні службових повноважень

Командувачу сил територіальної оборони (ТрО) "Південь", який змушував бійців будувати маєток, суд обрав запобіжний захід. Зокрема, вихід під заставу у вигляді 2 млн грн.

Про це повідомляє Державне бюро розслідування (ДБР). Зазначається, що наразі прокуратура готує апеляцію.

"За матеріалами ДБР Київський районний суд Одеси обрав запобіжний захід командувачу сил територіальної оборони "Південь" у вигляді 2 млн грн застави", — йдеться у повідомлені.

Проте прокуратура незадоволена таким рішенням тому готує апеляцію. Зауважимо, що обвинувачення просило суд обрати командувачу запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів з правом внесення застави у 5 млн грн.

Нагадаємо, 3 червня 2024 року командувачу регіонального управління сил ТрО "Південь" працівники ДБР разом з СБУ повідомили про підозру. Слідство вважає, що посадовець у 2023 році залучив трьох військовослужбовців до будівництва свого маєтку. Бійці понад рік будували дім, при цьому отримуючи доплати за нібито виконання бойових завдань на передовій.

Командиру ТрО повідомили про підозру у перевищенні службових повноважень 3 червня 2024 року. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі.

Раніше "Телеграф" писав, що у Дніпрі СБУ затримала групу молодиків, які влаштували полювання на авто ТЦК.