Заставлял бойцов строить дом: командиру сил ТрО "Юга" суд вынес приговор

Его обвиняют в превышении служебных полномочий

Командующему сил территориальной обороны (ТрО) "Юг", который заставлял бойцов строить дом, суд избрал меру пресечения. В частности, выход под залог в размере 2 млн грн.

Об этом сообщает Государственное бюро расследования (ГБР). Отмечается, что в настоящее время прокуратура готовит апелляцию.

"По материалам ДБР Киевский районный суд Одессы избрал меру пресечения командующему силами территориальной обороны "Юг" в размере 2 млн грн залога", — говорится в сообщении.

Однако прокуратура недовольна таким решением, поэтому готовит апелляцию. Заметим, что обвинение просило суд избрать командующему меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней с правом внесения залога в 5 млн грн.

Напомним, 3 июня 2024 года командующему регионального управления сил ТрО "Юг" работники ДБР вместе с СБУ сообщили о подозрении. Следствие считает, что должностное лицо в 2023 году привлекло трех военнослужащих к строительству своего поместья. Бойцы больше года строили дом, при этом получая доплаты за якобы выполнение боевых заданий на передовой.

Командиру ТрО сообщили о подозрении в превышении служебных полномочий 3 июня 2024 года. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

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