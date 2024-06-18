Уряд розширив список осіб, які матимуть право на допомогу за загиблого бійця: хто ще зможе отримати виплати

Допомога виплачується один раз

Кабінет Міністрів змінив правила призначення грошової допомоги в разі загибелі військовослужбовця. Відповідна постанова була ухвалена на засіданні уряду в вівторок, 18 червня.

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко. Він зазначив, що тепер ця постанова відповідає всім змінам до законів, що були прийняті Верховною Радою.

Було розширено коло осіб, які матимуть право на одержання одноразової грошової допомоги, зокрема право жінок (чоловіків), які проживали з військовослужбовцем без реєстрації шлюбу. Також це право матимуть онуки військовослужбовця, за умови, якщо батьки померли, а також діти, які народились після смерті військовослужбовця.

Крім того, документ визначає порядок виплат, якщо родич відмовився від них. Також було зазначено перелік випадків, коли виплата грошової допомоги не здійснюється.

Документ передбачає, що в разі загибелі, або смерті військовослужбовця внаслідок контузії, травми чи каліцтва, отриманого під час дії воєнного стану виплачується одноразова грошова допомога у розмірі 15 мільйонів гривень. Також зазначається, що така виплата повинна бути здійснена не пізніше ніж через один рік після поранення. Особи, які мають право на отримання грошової допомоги можуть його реалізувати протягом трьох років.

Нагадаємо, раніше Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про встановлення виплати одноразової винагороди в сумі 70 тисяч гривень військовослужбовцям.

Ця винагорода має виплачуватись кожні 30 днів сумарно для бійців, що виконують бойові дії на передовій, території противника і тимчасово окупованій території.