Правительство расширило список лиц, имеющих право на помощь за погибшего бойца: кто еще сможет получить выплаты

Помощь выплачивается один раз

Кабинет Министров изменил правила назначения денежной помощи в случае гибели военнослужащего. Соответствующее постановление было одобрено на заседании правительства во вторник, 18 июня.

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко. Он отметил, что теперь это постановление отвечает всем изменениям в законах, принятых Верховной Радой.

Был расширен круг лиц, имеющих право на получение единовременного денежной помощи, в частности право женщин (мужчин), проживавших с военнослужащим без регистрации брака. Также это право будут иметь внуки военнослужащего при условии, что родители умерли, а также дети, родившиеся после смерти военнослужащего.

Кроме того, документ определяет порядок выплат, если родственник отказался от них. Также был указан список случаев, когда выплата денежной помощи не производится.

Документ предусматривает, что в случае гибели или смерти военнослужащего в результате контузии, травмы или увечья, полученного во время действия военного положения, выплачивается единовременная денежная помощь в размере 15 миллионов гривен. Также отмечается, что такая выплата должна быть произведена не позднее одного года после ранения. Лица, имеющие право на получение денежной помощи, могут его реализовать в течение трех лет.

Напомним, ранее Кабинет Министров Украины принял решение об установлении выплаты единовременного вознаграждения в сумме 70 тысяч гривен военнослужащим. Это вознаграждение должно выплачиваться каждые 30 дней суммарно для бойцов, выполняющих боевые действия на передовой, территории противника и временно оккупированной территории.