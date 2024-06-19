Отказали в субсидии? Как исправить ситуацию

Сумма субсидии рассчитывается дважды в год – на отопительный и неотапливаемый периоды.

Субсидия в Украине предоставляется на оплату коммунальных услуг, управление домом и абонентское обслуживание. Подать документы могут не только украинцы, но и легально находящиеся иностранцы, которые не могут самостоятельно платить за коммунальные услуги.

В случае отказа в субсидии, если вы найдете ошибки в своих документах, у вас есть 14 дней для дополнения или исправления данных из официальных источников. После проверки обновленных документов, Пенсионный фонд может выделить субсидию. О новом решении будет объявлено позже.

Отметим, что при подаче документов в неотапливаемый период субсидия может не назначаться, если размер обязательного платежа равен или превышает стоимость коммунальных услуг. Ситуация может измениться в отопительный период, ведь стоимость коммуналки значительно вырастет. Обычно для получения субсидии необходимо подать документы заново. Можно самостоятельно рассчитать, можете ли вы претендовать на субсидию, учитывая состояние, количество проживающих и размер оплаты за квартиру.

Если вы получили субсидию и хотите изменить информацию о состоянии своей семьи или имущества, вам необходимо обратиться в органы ПФУ с соответствующими документами. Для тех, кто субсидию будет получать впервые, следует помнить — кроме низкого уровня доходов есть ряд требований к получателям. В ряде случаев субсидию не предоставляют, в частности, когда есть задолженность за жилищно-коммунальные услуги.

Как писал "Телеграф", это может касаться владельцев слишком большого жилья, новых машин или же больших депозитов. Правда, для некоторых правил есть исключения.