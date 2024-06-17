"Була збірна - стане штурмова": мережу розриває мемами через програш України на Євро-2024

Головною темою для жартів після матчу стала мобілізація

Збірна України з футболу розгромно (3:0) програла у першому матчі на чемпіонаті Європи-2024. Втім, судячи з реакції українців, це не сильно вплинуло на їхній настрій, адже мережа вже рясніє різноманітними мемами та коментарями.

"Телеграф" зібрав для своїх читачів найкращі з них. Так, судячи з коментарів, головною темою для жартів після матчу стала мобілізація футболістів за такий результат.

Але дісталося не тільки футболістам, а й офіційному транслятору матчу в інтернеті, який "упав" під час ефіру. Це йому відразу ж пригадали яскравим жартом.

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Нагадаємо, "Телеграф" вів онлайн-трансляцію матчу Румунія — Україна, який проходив у Мюнхені (Німеччина) на однойменній арені. Відео всіх голів, а також всі подробиці ви можете побачити, перейшовши за посиланням.

З розкладом та результатами матчів збірної України слідкуйте у статті "Телеграфа". Крім того, у нас на сайті доступні календар та розклад усіх матчів Євро-2024.