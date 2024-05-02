У центрі Києва на "зебрі" 19-річний юнак на дорогому авто збив жінку: його затримали

Жінка переходила дорогу у межах пішохідного переходу

У центрі Києва 19-річний молодик за кермом елітного автомобіля збив жінку, яка переходила дорогу по "зебрі". ДТП сталась близько 13:30 1 травня.

До поліції столиці надійшло повідомлення про аварію у Печерському районі. У ньому постраждала 37-річна пішохідка. Про це повідомляють у пресслужбі ГУ НП України Києва.

Керманича затримали у порядку статті 208 Кримінального кодексу України. Йому уже повідомили про підозру за частиною 2 статті 286 ККУ — порушення правил безпеки дорожнього руху чи експлуатації транспорту, що спричинили тяжкі тілесні ушкодження. Згідно з санкцією цієї статті, йому загрожує від 3 до 8 років в'язниці та позбавлення права керування авто.

Водій на момент ДТП був тверезим. Відповідні результати патрульні отримали за допомогою тестування керманича на приладі "Драгер".

У результаті наїзду BMW X3 37-річна мешканка Києва отримала численні травми. Жінка перебуває у важкому стані у лікарні.

Водночас у Київській міській прокуратурі повідомляють, що аварія сталася на вулиці Князів Острозьких. Водій перевищив максимально допустиму швидкість, тому допустив наїзд на пішохідку. Досудове розслідування триває. Як видно на фото, удар був таким сильним, що авто отримало пошкодження — у нього розбита фара і бампер.

Раніше "Телеграф" писав, що у Києві вантажівка вилетіла на тротуар з людьми і перекинулася. На щастя, ніхто не постраждав.