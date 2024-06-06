По Росії бити можна, але обережно: Байден розповів, проти яких ударів виступають США

У США поки що не готові знімати обмеження на удари по Росії

Президент США Джо Байден прокоментував дозвіл бити західною зброєю по території Росії. Він підкреслив, що, як і раніше, є обмеження в районах, за якими Америка дозволила завдавати ударів.

Про це він сказав в інтерв’ю ABC News. За його словами, він не боїться погроз російського президента Володимира Путіна відповісти союзникам України на цей дозвіл, але вважає його небезпечним.

Байден не став говорити, чи вже застосовувалася зброя США для ударів по російській території після того, як він дав своє добро на це. При цьому він чітко дав зрозуміти, що Вашингтон виступає проти ударів по Москві. Дозволяється застосовувати зброю американського виробництва по регіонах РФ, які знаходяться поблизу Харківської області.

"Її (американську зброю — ред.) дозволено використовувати поблизу кордону, коли по інший бік кордону теж використовують зброю, щоб завдавати удару по конкретних цілях в Україні. Ми не санкціонуємо удари на 300 км углиб Росії та не санкціонуємо удари по Москві і Кремлю", — наголосив американський президент.

Також Байден прокоментував висловлювання Путіна про те, що "постачання в Україну високоточної зброї для завдання ударів по території Росії є прямою участю в цій війні". Він укотре погодився з тим, що Володимир Путін диктатор.

"Я знаю його понад 40 років. Він турбує мене вже 40 років. Він не порядна людина. Він диктатор, і він щосили намагається утримати свою країну разом, продовжуючи при цьому наступ", — сказав американський лідер.

Нагадаємо, що про дозвіл США бити по Росії західною зброєю стало відомо наприкінці травня. Спершу з’явилася інформація про те, що Байден дав дозвіл потай від публіки, але пізніше це підтвердили в Офісі президента України.

А держсекретар США Ентоні Блінкен раніше заявляв, що обмеження США підлаштовуватимуться під потреби України. Він не виключив, що, можливо, в майбутньому географія ударів розшириться.

Також "Телеграф" розповідав про те, що Володимир Зеленський спростував дозвіл Британії бити по Росії ракетами Storm Shadow. Він пояснив, у чому складність.