Якщо немає військового квитка: які послуги недоступні для ухилянтів в Україні та за кордоном

Список може ще оновлюватись

Ухилістів від мобілізації обмежують отримання низки послуг. При цьому їхній перелік відрізняється для тих, хто зараз перебуває за кордоном та всередині країни.

Адвокат Марина Бекало пояснила, які нині діють обмеження, пише ТСН. За її словами, йдеться про не критично важливі послуги.

Поки що, як зазначає Бекало, є можливість зареєструвати без військово-облікового документа право на нерухоме майно — земельні ділянки, житлову чи нежитлову нерухомість. Також без військового квитка поки що можна оформити право власності на рухоме майно, тобто транспортні засоби. Проте адвокат вважає, що ситуація зміниться і на чоловіків чекають нові обмеження. Вона не виключає запровадження змін у питаннях державної реєстрації прав на рухоме та нерухоме майно.

Які послуги недоступні за кордоном

Чоловікам віком від 18 до 60 років недоступна низка консульських послуг за кордоном, у разі відсутності у них військово-облікових документів.

отримання паспорта;

посвідчення довіреностей, договорів;

засвідчення документів;

реєстрацію актів цивільного стану.

Винятки:

оформлення посвідчення на повернення в Україну;

вчинення консульських дій щодо дітей, якщо другий із батьків є іноземцем або не має громадянства;

вчинення дій щодо заяв заарештованих, затриманих або позбавлених волі за кордоном громадян.

Які послуги недоступні в Україні

Без військового квитка в Україні не можна:

подати заяву на реєстрацію шлюбу;

оформити паспорт;

отримати посвідчення водія;

вступити на навчання;

влаштуватися на роботу;

набути статусу інвалідності через МСЕК.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що юрист Данило Гончаренко пояснив, чи можуть мобілізувати, якщо громадянин не проходив термінову службу.