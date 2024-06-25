Если нет военного билета: какие услуги недоступны уклонистам в Украине и за границей

Список может еще обновляться

Уклонистов от мобилизации ограничивают в получении ряда услуг. При этом их перечень отличается для тех, кто сейчас находится за границей и внутри страны.

Адвокат Марина Бекало объяснила, какие сейчас действуют ограничения, пишет ТСН. По ее словам, речь идет о не критически важных услугах.

Пока еще, как отмечает Бекало, есть возможность зарегистрировать без военно-учетного документа право на недвижимое имущество — земельные участки, жилую или нежилую недвижимость. Также без военного билета пока можно оформить право собственности на движимое имущество, то есть транспортные средства. Однако адвокат считает, что ситуация изменится и мужчин ждут новые ограничения. Она не исключает введение изменений в вопросах государственной регистрации прав на движимое и недвижимое имущество.

Какие услуги недоступны за границей

Мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет недоступен ряд консульских услуг за рубежом, в случае отсутствия у них военно-учетных документов.

получение паспорта;

удостоверение доверенностей, договоров;

удостоверение документов;

регистрацию актов гражданского состояния.

Исключения:

оформление удостоверения на возвращение в Украину;

совершение консульских действий в отношении детей, если второй из родителей является иностранцем или не имеет гражданства;

совершение действий по заявлениям арестованных, задержанных или лишенных свободы за рубежом граждан.

Какие услуги недоступны в Украине

Без военного билета в Украине нельзя:

подать заявление на регистрацию брака;

оформить паспорт;

получить водительское удостоверение;

поступить на учебу;

устроиться на работу;

получить статус инвалидности через МСЭК.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что юрист Даниил Гончаренко объяснил, могут ли мобилизовать, если гражданин не проходил срочную службу.