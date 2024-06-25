Если нет военного билета: какие услуги недоступны уклонистам в Украине и за границей
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Уклонистов от мобилизации ограничивают в получении ряда услуг. При этом их перечень отличается для тех, кто сейчас находится за границей и внутри страны.
Адвокат Марина Бекало объяснила, какие сейчас действуют ограничения, пишет ТСН. По ее словам, речь идет о не критически важных услугах.
Пока еще, как отмечает Бекало, есть возможность зарегистрировать без военно-учетного документа право на недвижимое имущество — земельные участки, жилую или нежилую недвижимость. Также без военного билета пока можно оформить право собственности на движимое имущество, то есть транспортные средства. Однако адвокат считает, что ситуация изменится и мужчин ждут новые ограничения. Она не исключает введение изменений в вопросах государственной регистрации прав на движимое и недвижимое имущество.
Какие услуги недоступны за границей
Мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет недоступен ряд консульских услуг за рубежом, в случае отсутствия у них военно-учетных документов.
- получение паспорта;
- удостоверение доверенностей, договоров;
- удостоверение документов;
- регистрацию актов гражданского состояния.
Исключения:
- оформление удостоверения на возвращение в Украину;
- совершение консульских действий в отношении детей, если второй из родителей является иностранцем или не имеет гражданства;
- совершение действий по заявлениям арестованных, задержанных или лишенных свободы за рубежом граждан.
Какие услуги недоступны в Украине
Без военного билета в Украине нельзя:
- подать заявление на регистрацию брака;
- оформить паспорт;
- получить водительское удостоверение;
- поступить на учебу;
- устроиться на работу;
- получить статус инвалидности через МСЭК.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что юрист Даниил Гончаренко объяснил, могут ли мобилизовать, если гражданин не проходил срочную службу.