За три кроки до вступу: Кулеба сказав, що буде після завершення переговорів з ЄС

Україні доведеться зробити ще три кроки після переговорів

Після того, як Україна завершить переговори про вступ до Європейського Союзу, країні залишиться тільки три кроки до того, щоб реально стати членом блоку. Вступ України до ЄС стане для всієї Європи подією глобального значення.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, повідомило Міністерство закордонних справ. За словами Кулеби, після завершення переговорів Європейська комісія повинна буде надати висновок про успіх та досягнення Україною відповідності до критеріїв вступу.

Після цього буде прийматися безпосередньо рішення про підписання Угоди про вступ України до ЄС. А після її підписання – угоду ратифікують парламенти держав-членів ЄС і тільки тоді Україна набуде повноправного членства у блоці.

"Завтра буде інавгураційна частина, потім будуть шість кластерів переговорів, які будуть відкриватися та закриватися, це вже будуть фахівці у відповідних галузях працювати та приводити законодавство України у відповідність до стандартів ЄС", – додав Кулеба.

Раніше "Телеграф" писав, що, за словами посолки Естонії в Україні Аннелі Кольк, строки вступу України до Євросоюзу залежатимуть не лише від України, а від усіх 27 країн-членів та процедур об’єднання. Але, судячи зі швидкості реформ в Україні, можна припустити, що це займе десятиліття, як у випадку з іншими державами.