"Це неймовірно": посол Естонії припустила, коли Україна може вступити до ЄС

Усі європейські країни дуже намагаються допомогти Україні

Строки вступу України до Євросоюзу залежатимуть не лише від України, а від усіх 27 країн-членів та процедур об’єднання. Але, судячи зі швидкості реформ в Україні, можна припустити, що це займе десятиліття, як у випадку з іншими державами.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна розповіла посол Естонії в Україні Аннелі Кольк. Вона нагадала, що вступ її країни до ЄС зайняв 10 років.

"Але я також маю сказати, що ми не були в центрі війни. Не було такої терміновості. Але тут бачимо й те, що вдалося зробити Україні під час війни, всі ці необхідні реформи. Я маю на увазі, це неймовірно.", — зазначає вона.

У зв’язку з цим Кольк каже, що не стала б встановлювати будь-які терміни. Проте водночас наголосила, що це залежатиме лише від України, це залежатиме від усіх 27 країн-членів, а також від процедур у Європейському союзі.

"Ці процедури існують уже понад 40 років, і тому все це може тривати певний час, але коли я бачу реформи, всю швидкість і самовідданість лідерів і людей, я зберігаю оптимізм, що це може тривати менше 10 років. Принаймні ми робимо свою частину роботи. Ми також призначили нашого експерта, який допоможе Україні у цих переговорах, нашого колишнього головного переговорника щодо вступу Естонії до Європейського Союзу. І я знаю, що решта європейських країн дуже намагається допомогти Україні", — каже посол. .

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Єврокомісія рекомендувала розпочати переговори щодо вступу України до ЄС.