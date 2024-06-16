Менше тисячі за добу: в Одесі доступні бюджетні апартаменти за крок від моря

Співвідносили показники "ціна-якість"

На початку червня в Одесі офіційно відкрили початок пляжного сезону, запрацювала перша зона для купання — пляж "Калетон". Очікувано, що багатьох українців цікавить, які ж нині ціни на оренду житла в місті, щоб відпочити пару днів на морському узбережжі.

"Телеграф" знайшов для вас найбільш вигідні варіанти оренди житла в Одесі, що розташоване на береговій лінії. Аби відпочинок вийшов гарним і не надто сильно вдарив по кишені, зверніть увагу на нашу добірку. Пропозиції шукали на сайті Booking.com.

Адреса: Французький бульвар, 22

ТОП серед пропозицій у співвідношенні "ціна-якість" зайняв Smart Hostel. За ліжко-місце у 8-місному загальному номері (гуртожиткового типу) для осіб обох статей, просять всього 500 грн за дві доби.

Звісно, цей варіант навряд підійде для сімейної пари з дитиною, але для компанії друзів, які вирішили гайнути на кілька днів в Одесу — пропозиція має бути цікавою.

Номер гуртожиткового типу

Номер гуртожиткового типу

Також хостел пропонує двомісний номер з 1 двоспальним або 2 односпальними ліжками й спільною ванною кімнатою. Такий коштуватиме 1600 грн за дві ночі, тобто 800 грн за добу. Окрема перевага хостела — він розташований на цокольному поверсі п’ятиповерхівки.

Двомісний номер з 1 двоспальним або 2 односпальними ліжками

"Суперове розміщення на цокольному поверсі. В умовах тривог це була найголовніша умова обрання місця проживання", — пишуть у коментарях відпочивальники.

Серед зручностей варто відзначити ресторан, спільний лаунж і цілодобову стійку реєстрації, а також безкоштовний Wi-Fi на всій території помешкання. Хостел розташований за 14 хв. ходьби від пам'ятки "Пляж Дельфін" і за 2,7 км від пам'ятки "Пляж на Малому Фонтані".

Розташування Smart Hostel

Адреса: Гагарінське Плато, 5а/2

У Horizon Hotel можна залишитися на відпочинок і разом з сім’єю, і разом з друзями. За двомісний номер без балкона просять 1200 грн за дві доби. Номер опціональний, можна обрати 2 односпальні ліжка або 1 широке двоспальне ліжко. Апартаменти з видом на море — дорожчі — 2 400 за дві доби.

Двомісний номер

Ванна кімната у кодного номеру своя

На сторінці готелю зазначено, що "Горизонт" вирізняється морським краєвидом та дитячим ігровим майданчиком. Усі номери налічують власну ванну кімнату, а з вікон відкривається вид на море. У всіх приміщеннях готелю надається безкоштовний Wi-Fi.

Щодо розташування готелю, то будівля розміщена за 4,1 км від стадіону "Спартак" та за 5 км від стадіону "Чорноморець". Відстань до міжнародного аеропорту Одеси становить 7 км.

Адреса: Штильова вулиця, 1

Помешкання "Морський бриз" знаходиться за 2,2 км від пам'ятки "Пляж Крижанівка", для зручності гостей вітальня з телевізором із плоским екраном. До пам'ятки "Пляж Лузанівка" — 5 хв ходи.

За апартаменти з 1 спальнею просять 1400 грн за дві доби. Якщо ж заселяєтеся втрьох, то 1610 грн. "Морський бриз" це квартира з власною кухнею та ванною кімнатою.

Апартаменти з кондиціонером складаються зі спальні та повністю обладнаної кухні. З цього помешкання з доступом на терасу відкривається гарний краєвид на місто. До розпорядження гостей постільна білизна та рушники.

Помешкання Морской бриз розміщено за 13 км від пам'ятки "Залізничний вокзал Одеси". Найближчий аеропорт до помешкання Морской бриз – Міжнародний аеропорт "Одеса", що розташований за 16 км.

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