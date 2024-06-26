Следствие длилось пять лет: суд вынес приговор экс-начальнику одного из управлений Генпрокуратуры, детали

Приговор вынесла коллегия судей

К шести годам лишения свободы приговорили экс-чиновника, которого ранее разоблачили на подстрекательстве к предоставлению 150 тысяч долларов взятки бывшему директору ГБР Роману Трубе, запомнившемуся украинцам слитыми аудиозаписями. Речь об Игоре Щербине, экс-начальнике Главного следственного управления Генпрокуратуры.

О приговоре суда сообщила Специализированная антикоррупционная прокуратура в своем Facebook. Обвиняемый был взят под стражу в зале суда.

"26 июня 2024 года коллегия судей ВАКС объявила обвинительный приговор лицу, побуждавшему к предоставлению неправомерной выгоды в размере 150 тыс. долларов США бывшему директору ГБР якобы за закрытие уголовного производства, расследуемого территориальным управлением ГБР", — говорится в сообщении.

Приговор вынесла коллегия судей в составе: Игорь Строгий, Леся Федорак и Виктор Маслов.

Согласно приговору суда, лицо признано виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 369, ч. 1 ст. 263 УК Украины и назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с конфискацией принадлежащего ей на праве собственности имущества. Кроме того, суд лишил лицо классного чина старшего советника юстиции.

В САП отметили, что приговор суда вступит в законную силу через тридцать дней со дня его оглашения, если он не будет обжалован в апелляционном порядке.

Контекст

Игорь Щербина – бывший глава Главного следственного управления ГПУ в 2014-2015 годах. В то время Роман Труба работал под его руководством и был его заместителем. В 2017-2019 гг. Труба возглавлял ГБР, откуда был уволен после серии "слитых" аудиозаписей, сделанных в его кабинете. В январе 2020 г. стало известно, что канадские эксперты подтвердили идентичность голоса Трубы на записях.

Что касается Игоря Щербины, то он был задержан в 2019 году. Щербине выдвинули подозрение в вымогательстве 150 тысяч долларов взятки за закрытие дела Госбюро расследований.

Как установило следствие, Щербина при посредничестве предпринимателя в сфере строительства требовал от одной из столичных компаний-застройщиц 150 тысяч долларов неправомерной выгоды якобы для дальнейшей передачи директору ГБР (Роману Трубе). В обмен на деньги Щербина должен был обеспечить закрытие уголовного производства, которое расследуется территориальным управлением ГБР по делу упомянутой компании-застройщицы.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что ГБР задержал экс-чиновника Минобороны за незаконное обогащение. В бюро не назвали имени задержанного, однако, по данным СМИ, речь идет об Александре Козловском.