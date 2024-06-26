ЕС и Украина заключат соглашение о безопасности: в СМИ назвали дату подписания

На саммите может присутствовать президент Украины

Украина и Европейский союз намерены подписать соглашение о безопасности. Ожидается, что это произойдет на саммите в четверг, 27 июня.

Об этом сообщает агентство Интерфакс-Украина со ссылкой на неназванного высокопоставленного дипломата в Брюсселе.

Источник издания отметил, что во время подписания будет присутствовать "специальный гость, имя которого нельзя называть". При этом он добавил, что все уже всё равно об этом написали.

Стоит отметить, что ранее в СМИ появлялась информация, что в Брюссель поедет президент Украины Владимир Зеленский, поэтому есть вероятность, что дипломат говорил именно о нем.

"Завтра после "семейного фото" будет подписано обязательство о гарантировании безопасности", — сказал он.

Саммит будет проходить 27 и 28 июня, сам текст соглашения по безопасности был утвержден Советом ЕС 25 июня.

Как сообщалось ранее, накануне в Люксембурге прошла Межправительственная конференция, на которой было положено начало переговорам между Украиной и Евросоюзом относительно членства. Киев рассчитывает, что полноценное вступление нашей страны в блок состоится до 2030 года, однако пока сложно прогнозировать ход переговоров.