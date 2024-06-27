"Неочікувано" чи "несподівано"? Мовознавиця реабілітувала одне з цих слів

Обидва варіанти мають право на існування

Українська мова багата і нерідко має кілька слів для позначення того самого поняття. Наприклад, слова "неочікувано" та "несподівано" можуть замінювати одне одне, хоча деякі вважають, що першого не існує.

Про вживання цих слів в ексклюзивному інтерв’ю "Телеграфу" розповіла літературна редакторка та коректорка української мови Юлія Мороз: Несподівано про українську мову: чому доєднуватися можна, а ходити за продуктами — ні

Слово "неочікувано" стали активно вживати, хоча раніше більше було у вживанні "несподівано". Першого слова навіть немає у деяких словниках.

"Слово "неочікувано" є у 20-томному Словнику української мови (найновішому на сьогодні словнику), а sum.in.ua уже старий і суперечливий, тому рекомендую ним менше користуватися й додатково перевіряти слова в інших словниках. Хочу звернути вашу увагу, що слово "неочікувано" не почали вживати нещодавно — його вживали вже давно й воно не нове", — сказала мовознавець.

Вона навела кілька прикладів вживання слова "неочікувано" з української літератури:

Заздрим оком стежив він за молодцями, застукував їх в глухих кутках, неочікувано з’являвся з-за рогу хати і бив, бив і — ногами, і дзьобом (Олег Ольжич, 1928).

Гримнуло зненацька, дійсно раптом, несподівано, неочікувано (Улас Самчук, 1935).

Нагло й неочікувано впало на нього страшне відкриття (Дарія Ярославська, 1951).

Але імператор приїхав неочікувано, серед зими, приїхав у жалобі, поховавши жону… (Павло Загребельний, 1974).

Таким чином, зазначила Юлія Мороз, в українській мові існують обидва ці слова. Можна використовувати й "неочікувано" й "несподівано", кому що більше подобається.

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