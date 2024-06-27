Укр

"Неочікувано" или "несподівано"? Языковед реабилитировала одно из этих слов

Автор
Елена Руденко Елена Руденко
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Все больше украинцев переходят на государственный язык
Все больше украинцев переходят на государственный язык. Фото Коллаж "Телеграфа"

Оба варианта имеют право на существование

Украинский язык богат и нередко имеет несколько слов для обозначения одного и того же понятия. Например, слова "неочікувано" и "несподівано" могут заменять друг друга, хотя некоторые считают, что первого не существует.

Об употреблении этих слов в эксклюзивном интервью "Телеграфу" рассказала литературный редактор и корректор украинского языка Юлия Мороз: Неожиданно об украинском языке: почему "доєднуватися" можна, а "ходити за продуктами" — нет

Слово "неочікувано" стали активно употреблять, хотя раньше больше было в употреблении "несподівано". Первого слова даже нет в некоторых словарях.

"Слово "неочікувано" есть в 20-томном Словаре украинского языка (новейшем на сегодняшний день словаре), а sum.in.ua уже старый и противоречивый, поэтому рекомендую им меньше пользоваться и дополнительно проверять слова в других словарях. Хочу обратить ваше внимание, что слово "неочікувано" не начали употреблять недавно — его употребляли уже давно и оно не ново", — сказала языковед.

Она привела несколько примеров употребления слова "неочікувано" из украинской литературы:

  • Заздрим оком стежив він за молодцями, застукував їх в глухих кутках, неочікувано з’являвся з-за рогу хати і бив, бив і — ногами, і дзьобом (Олег Ольжич, 1928).
  • Гримнуло зненацька, дійсно раптом, несподівано, неочікувано (Улас Самчук, 1935).
  • Нагло й неочікувано впало на нього страшне відкриття (Дарія Ярославська, 1951).
  • Але імператор приїхав неочікувано, серед зими, приїхав у жалобі, поховавши жону… (Павло Загребельний, 1974).

Таким образом, отметила Юлия Мороз, в украинском языке существуют оба этих слова. Можно использовать и "неочікувано" и "несподівано", кому что больше нравится.

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