Фігурант справи про злив даних НАБУ Голик виїхав з України: що говорять у ДПСУ та правоохоронних органах

Зараз він ніби перебуває в одній з європейських країн

Фігурант справи про злив даних НАБУ Юрій Голик виїхав з України з довідкою про інвалідність. Зараз він ніби знаходиться в Австрії.

Консультант Офіса президента виїхав з країни через систему "Шлях". Про це повідомляє видання "Дзеркало тижня" з посиланням на власні джерела у Державній прикордонній службі України (ДПСУ).

Юрій Голик виїхав з України

"Голик виїхав через систему "Шлях" з довідкою про інвалідність та знаходиться в Австрії", — стверджує співрозмовник видання.

У НАБУ повідомили журналістам ZN.UA, що не мають прямого доступу до системи "Шлях". Зараз вони перевіряють достовірність цієї інформації через оперативні канали.

За даними "Телеграфу", НАБУ є одним з суб’єктів системи "Аркан", яка дозволяє перевірити перетин кордону особою. Для цього не потрібен доступ до "Шляху".

Редакція "Телеграфу" направила запит до ДПСУ стосовно можливого виїзду Голика з України. Речник прикордонної служби Андрій Демченко сказав, що ДПСУ не в праві розголошувати інформацію про перетин кордону громадянами. Він наголосив, що пропуск осіб відбувається виключно до норм законодавства.

"Державна прикордонна служба України не в праві розголошувати інформацію про перетин кордону громадянами. Можу вкотре зазначити, що під час заходів прикордонного контролю пропуск осіб відбувається виключно до норм законодавства, в т.ч. правил, які діють на час воєнного стану", — відповів Демченко.

Джерело "Телеграфа" у правоохоронних органах стверджує, що слідство не встановлювало обмежень на перетин кордону для Юрія Голика.

"Відносно даної особи слідством не було встановлено обмежень на виїзд з України, які б забороняли їй залишати межі держави та діяли на кордоні", — повідомляє джерело у правоохоронних органах.

Правоохоронні органи, які проводять розслідування, мають всі законні механізми обмежити фігурантів справи у виїзді за кордон. Якщо цієї заборони немає, то людина може виїхати з України, якщо має документи, які підтверджують її право на перетин кордону.

Бізнесмен Голик підтвердив, що перебуває за кордоном. У коментарі "Українській правді" він також повідомив дату повернення в Україну — 17 червня 2024 року.

"Як і всі рази раніше, я виїхав за системою "Шлях". Повернусь у понеділок.

Інформацію стосовно цього виїзду, як і по всім попереднім, можна подивитися в деклараціях — там зазначено куди їздив і за чим. Впевнений, що у ЗМІ, які посилаються на "джерела в…", знайдуться і "джерела у митній службі", — відповів Голик.

Джерела УП підтверджують, що підприємець регулярно перетинає український кордон за системою "Шлях". Останній дозвіл отримав 11 квітня 2024 року, він дійсний до 16 жовтня поточного року.

Що відомо про справу Голика

Підприємець та консультант Офісу президента є фігурантом справи Резніченка/Голика про виграні ТОВ "Будінвест інжиніринг" тендери на суму понад 1,5 млрд гривень. Ці кошти виділили на ремонт доріг у Дніпропетровській області вже під час повномасштабної війни.

Як пише ZN.UA, тиждень тому по справі Голика провели обшук автомобіля головного фігуранта справи Валентина Резніченка. Подробиці обшуки невідомі.

Раніше у Голика в телефоні знайшли скріни повідомлень та секретних документів НАБУ по його справі. У зливі підозрюють одного з топпосадовців Бюро.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що відомо про Юрія Голика та які нові факти справи про злив даних НАБУ знайшли журналісти-розслідувачі. Про це йдеться у випуску Bihus.info.