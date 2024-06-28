Ваши предки были бедными как церковная мышь, если у вас такая фамилия: ищите свою в списке
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Они не могли себе позволить приобрести элементарные вещи
Узнать больше о своем роде и одном из далеких предков можно по фамилии. Ранее мы писали, какие родовые имена украинцев возникли в СССР, а теперь сообщим о фамилиях, которые давали очень бедным людям.
Если у вас такое, то можете быть уверены, что в какой-то период ваш предок пережил трудные времена. Фамилии предков, бедных как церковная мышь, можно найти в научной работе языковеда Юлиана Редька под названием "Современные украинские фамилии".
Какие украинские фамилии давали очень бедным людям
На самом деле в Украине достаточно много таких родовых имен и их производных. Носят их также достаточно известные и состоятельные украинцы.
Например, фамилии Голыш, Голик и Голяк давали очень бедным людям. Эти родовые имена не зря происходят от слова "голый". Прозвища указывают на то, что у человека не было возможности даже приобрести или обновить одежду. Одним из самых известных носителей "бедной" фамилии является довольно небедный человек — предприниматель, волонтер и идеолог "Большого строительства" Юрий Голик.
Людям без собственного дома давали фамилии Халупник и Халупный. Они указывали, что мужчина жил в какой-то "халупе" (лачуге), то есть заброшенном, некомфортном помещении.
Очень бедным людям тоже давали такие фамилии:
- Бедный;
- Голотюк;
- Драб;
- Убогий;
- Драбик;
- Бедняга;
- Драбенко;
- Бедула;
- Голытьба.
Ранее "Телеграф" сообщал, какие фамилии давали хорошим людям. У них было большое сердце. Если у вас такое родовое имя, то точно есть повод гордиться своим предком.