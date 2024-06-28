Податкова отримає доступ до рахунків українців за кордоном: що це означає

Обмін даними підвищить податкову прозорість

За кілька місяців в Україні відбудеться перший автоматичний обмін фінансовою інформацією відповідно до стандарту CRS з низкою світових країн. Державна податкова служба отримає доступ до рахунків українців за кордоном.

Про це повідомила народна депутатка Ніна Южаніна. Допис зробила у своєму каналі в Telegram.

"ДПС отримає інформацію про стан банківських рахунків резидентів України за кордоном, а також цілий ряд фінансової інформації про учасників міжнародних груп компаній в розрізі іноземних юрисдикцій щодо сплати податків, обсягів доходів, видів діяльності, чисельності працюючих та багато іншого", — написала нардепка.

За словами Южаніної, перший обмін інформацією про фінансові рахунки відповідно до Загального стандарту звітності CRS відбудеться вже восени 2024 року.

Сама участь у такому обміні говорить про те, що тепер Україна стане рівноправним та надійним партнером у міжнародній системі автоматичного обміну інформацією, що об’єднує 118 країн, зокрема, всіх держав-членів Європейського Союзу, де нині мешкає понад чотири мільйони українських біженців.

Перший обмін включатиме дані про фінансові рахунки громадян України за кордоном та громадян інших країн в українських банках. Це стосується не лише фізичних осіб, а й компаній та інших організацій, які контролюються підзвітними особами або мають пасивні доходи (відсотки, дивіденди, роялті).

Обмін такими даними підвищить податкову прозорість та ефективність управління податковими ризиками, але безпосередньо для українських громадян це означає суворіший контроль з боку податкових органів та більш детальну перевірку їхніх податкових зобов’язань за кордоном.

Водночас, за словами Южаніної, коли депутати у Верховній раді проголосували за правку, що скасовує штрафи за неподання звітів про контрольовані іноземні компанії (КІК) до кінця воєнного стану (+6 місяців після нього), народні обранці цинічно використали владу у своїх інтересах.

"Чи не тому, що податкова отримає цю інформацію і виявить, що дехто у владі не подав або подав не всю інформацію про контрольовані іноземні компанії, була скасована відповідальність за неподання звітності по КІК (до кінця воєнного стану + 6 місяців після)?" — питає Южаніна.

Щоправда, варто відзначити, що зазначена правка не дає чіткого розуміння, чи штрафи не будуть стягуватися взагалі, або вони просто відстрочені, і платити все ж таки доведеться. У будь-якому разі контролюючі особи зобов’язані подавати звіт про контрольовані іноземні компанії – ці обов’язки не скасовано.

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