Меру Мукачева обрали запобіжний захід: що вирішив суд

Чиновник може вийти на волю, якщо внесе велику заставу

Меру Мукачево (Закарпатська область) Андрію Балозі обрали запобіжний захід. Його підозрюють у справі про зловживання службовим становищем.

Про це повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) у своєму telegram-каналі. Зазначається, що Вищий антикорупційний суд 26 червня ухвалив рішення про утримання підозрюваного під вартою.

Альтернативою арешту є можливість внести заставу у розмірі 30 мільйонів гривень із покладанням відповідних процесуальних зобов’язань.

Як повідомлялося раніше, 25 червня стало відомо, що Балогу затримали 25 червня співробітники СБУ разом із головою Мукачівської райради Михайлом Ланьо. Слідство встановило, що мер забезпечив ухвалення на сесії міськради рішення щодо продажу ділянки в центрі міста приватної компанії, фактичним контролером якої є голова районної ради.

Цю земельну ділянку вартістю 85,6 мільйона гривень було продано за 9,6 мільйона, тим самим місту було завдано збитків у розмірі майже 75 млн грн.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 25 червня Генпрокурор України повідомив про підозру нардепу Миколі Тищенку. Це пов’язано з фактом незаконного позбавлення волі колишнього військовослужбовця у Дніпрі.