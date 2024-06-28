Вибрати лікаря можна буде в Дії: Федоров анонсував важливу зміну у застосунку

Міністр розповів, що українці зможуть зробити в режимі онлайн

У застосунку Дія відображатимуться медичні дані людини. Уряд 28 червня прийняв відповідну ухвалу, ведеться робота з профільним міністерством.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Коли саме запрацює ця функція, поки що невідомо.

За словами міністра, для українців стануть доступні в режимі онлайн такі послуги:

реєстрація в електронній системі охорони здоров’я (ЕСОЗ);

зміна даних про себе в ЕСОЗ (новий номер телефону, місце проживання);

вибір сімейного лікаря;

укладання декларації з лікарем та її розрив.

Наразі, щоб це зробити, українці змушені ходити до поліклініки чи звертатися до Національної служби здоров’я. А з новим функціоналом застосунку Дія можна буде більше не витрачати на цей час. Засвідчити свій вибір українці зможуть електронним підписом.

Михайло Федоров зазначив, що надалі планують розширення функціоналу Дії. Зараз Мінцифри працює над новим сервісом разом із МОЗ та НСЗУ.

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