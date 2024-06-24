Онлайн-весілля в "Дії": перші українці побралися по відеозв'язку, серед них є нардеп

Бета-тестування у самому розпалі

В Україні тестування одруження в онлайн-форматі в застосунку "Дія" у самому розпалі. Наразі вже 2,5 тисячі пар зареєструвались.

Про це пише Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров. Зазначається, що ключова аудиторія послуги — пари на відстані.

"Шлюб по відеозвʼязку — це буквально й без перебільшень революція у сфері державних послуг, і цими вихідними три пари розписалися в "Дії"", — пише Федоров.

Зауважимо, що першими закоханими, які одружилися онлайн, стали активіст, військовий, народний депутат Роман Лозинський і фахівчиня із соціальних та поведінкових комунікацій, викладачка УКУ Світлана Кісільова. Проте на розписі пара була, адже, окрім любові одне до одного, має пристрасть до інновацій.

Розробники онлайн-весілля кажуть, що воно не тільки для людей на відстані, що довели Роман та Світлана. Адже можна поєднувати онлайн-церемонію та офлайн-весілля.

"Україна — перша країна у світі, де не треба буде ходити в ДРАЦС, щоб сказати коханій людині "Так". Перша країна у світі, яка дає змогу одружитися навіть парі на відстані. Незалежно від того, відстань вимірюється містами чи материкам", — йдеться у повідомлені.

Нагадаємо, більше про онлайн-одруження, реєстрацію та тонкощі процедури читайте у матеріалі "Телеграфу": "Весілля по відео: як відбуватиметься дистанційна реєстрація шлюбів у "Дії"".

Раніше "Телеграф" писав, що засновниця медичного батальйону "Госпітальєри" Зінкевич одружилась. Вже відомо, хто став її обранцем.