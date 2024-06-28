Выбрать врача можно будет в Дії: Федоров анонсировал важное изменение в приложении
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Министр рассказал, что украинцы смогут сделать в режиме онлайн
В Дії будут отображаться медицинские данные человека. Правительство 28 июня приняло соответсвующее постановление, ведется работа с профильным министерством.
Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров. Когда именно заработает эта функция пока что неизвестно.
По словам министра, для украинцев станут доступны в режиме онлайн следующие услуги:
- регистрация в электронной системе здравоохранения (ЭСЗО);
- изменение данных о себе в ЭСЗО (новый номер телефона, место жительства);
- выбор семейного врача;
- заключение декларации с врачом и ее разрыв.
Сейчас, чтобы это сделать, украинцы вынуждены ходить в поликлинику или обращаться в Национальную службу здоровья. А с новым функционалом приложения Дія можно будет больше не тратить на это время. Засвидетельствовать свой выбор украинцы смогут электронной подписью.
Михаил Федоров отметил, что в дальнейшем планируют расширение функционала Дії. Сейчас Минцифры работает над новым сервисом вместе с Минздравом и НСЗУ.
Также "Телеграф" рассказывал о том, можно ли оплатить штраф за уклонение от мобилизации в Дії. Адвокат пояснил, так это или нет.