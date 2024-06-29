В Україні саботують підключення додаткової генерації? Нардеп звернувся до Кабміну

За деякими даними, Міненерго відмовляється виділяти фінансування на підключення установок

Народний депутат України Олексій Кучеренко надіслав запит до Кабміну на тлі заяв про можливий саботаж підключення до мережі додаткової генерації від переданих безплатно Україні газових установок. Він вимагає пояснити, де дійсно було використано ці 96 когенераційних установок від агентства USAID.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Фейсбук. З відповіддю він пообіцяв привселюдно ознайомити українців.

Кучеренко додав, що це питання вже знаходиться на контролі у Комітеті ВРУ з питань енергетики та ЖКП, Мінрегіон, Міністерстві енергетики України, Кабміні та Офісі президента.

Нардеп озвучив кілька прохань:

Надати інформацію, на яких умовах, у якій кількості та за яким проєктом були "отримані" згадані у зверненні та публікаціях ЗМІ когенераційні установки як міжнародна допомога, як закупівля чи іншим способом?

Якщо це була закупівля — за якою програмою, ким вона була ініційована, затверджена і з яким джерелом фінансування. Якщо це міжнародна допомога – вказати умови, програми надання, залучених суб’єктів, її призначення тощо.

Вичерпний перелік питань встановлення та використання цього обладнання.

Нагадаємо, що голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко заявив, що лише одна з установок від USAID на 55 МВт для 32 міст та трьох університетів була встановлена та використовується — у Житомирі. За його словами, у Міненерго саботують установку та відмовляються виділяти фінансування.

"Так відбулося з однією з ТЕЦ, коли вони подали заявку, розробили документи, повністю весь пакет на встановлення газопоршневої установки на 50 МВт, а міністерство сказало, що не дасть під це гроші. Така сама ситуація на місцевому рівні, коли у місцевої влади не вистачає грошей, розуму, людей, Бог його знає, що їм там не вистачає, але жодна з тих установок, окрім Житомира, не була встановлена. І сама знаменита на 28 МВт газопоршнева установка, яку подарували Енергоатому, яка півтора року вже перебуває в Україні, але ми не можемо досі під'єднати її до мереж. Вже і Галущенко (міністр енергетики України, — ред.) звітував на засіданні комітету Верховної Ради, що вона встановлена, але, як з'ясувалося, ні", — підкреслив голова Спілки споживачів комунальних послуг.

Також "Телеграф" розповідав про те, що нинішні відключення світла в Україні це ще "найменше зло". В Укренерго пояснили, що означають обсяги втрачених потужностей.