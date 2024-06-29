В Украине саботируют подключение дополнительной генерации? Нардеп обратился в Кабмин

По некоторым данным, в Минэнерго отказываются выделять финансирование на подключение установок

Народный депутат Украины Алексей Кучеренко отправил запрос в Кабмин на фоне заявлений о возможном саботаже подключения к сети дополнительной генерации от переданных бесплатно Украине газовых установок. Он требует объяснить, где действительно были использованы эти 96 когенерационных установок от агентства USAID.

Об этом он сообщил на своей странице в Фейсбук. С ответом он пообещал публично ознакомить украинцев.

Кучеренко добавил, что этот вопрос уже находится на контроле в Комитете ВРУ по вопросам энергетики и ЖКУ, Минрегион, Министерстве энергетики Украины, Кабмине и Офисе президента.

Нардеп озвучил несколько просьб:

Предоставить информацию, на каких условиях, в каком количестве и по какому проекту были "получены" упомянутые в обращении и публикациях СМИ когенерационные установки как международная помощь, как закупка или иным способом?

Если это была закупка — согласно какой программе, кем она была инициирована, утверждена и с каким источником финансирования. Если это международная помощь – указать условия, программы предоставления, привлеченных субъектов, ее назначение и т.д.

Исчерпывающий перечень вопросов установки и использования этого оборудования.

Напомним, что глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко заявил, что только одна из установок от USAID на 55 МВт для 32 городов и трех университетов была установлена и используется — в Житомире. По его словам, в Минэнерго саботируют установку и отказываются выделять финансирование.

"Так произошло с одной из ТЭЦ, когда они подали заявку, разработали документы, полностью весь пакет на установку газопоршневой установки на 50 МВт, а министерство сказало, что не даст под это деньги. Такая же ситуация на местном уровне, когда у местных властей не хватает денег, ума, людей, Бог его знает, что им там не хватает, но ни одна из установок, кроме Житомира, не была установлена. И самая знаменитая на 28 МВт газопоршневая установка, подаренная Энергоатому, которая полтора года уже находится в Украине, но мы не можем до сих пор подключить ее к сетям. Уже и Галущенко (министр энергетики Украины — ред.) отчитывался на заседании комитета Верховной Рады, что она установлена, но, как выяснилось, нет", — подчеркнул глава Союза потребителей коммунальных услуг.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что нынешние отключения света в Украине — это еще "наименьшее зло". В Укрэнерго пояснили, что означают объемы утраченных мощностей.