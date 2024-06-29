Кабмін чекають зміни. Рада найближчим часом повернеться до кадрових питань: кого торкнеться

Зміни потрібні для покращення ефективності уряду

У Верховній Раді уже найближчим часом повернуться до кадрових питань Кабінету міністрів. Один з акцентів може бути на призначені саме міністрів, замість виконувачів обовʼязків.

Про це заявив глава Верховної ради Руслан Стефанчук в ефірі національного телемарафону. Він наголосив, що це необхідно для професійної роботи уряду.

"Я переконаний, що найближчим часом Рада повернеться до кадрових питань. Наша задача — заповнити уряд. Уряд повинен фахово та професійно працювати, повинні бути люди, які відповідають за свої сфери", — сказав Руслан Стефанчук.

Глава ВР наголосив, що зараз необхідно відходити від практики виконувачів обов'язків, адже у Кабміні мають бути міністри, які є повноцінними членами уряду та які виконують завдання, покладені народом України.

"Я не буду анонсувати, але думаю, що одне з найближчих засідань Ради може бути присвячене кадровим питанням", — сказав він.

Нагадаємо, що днями вже відбувались кадрові ротації. Аж так Президент України Володимир Зеленський 21 червня звільнив Василя Зварича з посади Надзвичайного і Повноважного Посла в Республіці Польща. При цьому президент відразу ж перепризначив Зварича послом України у Чехії.

Раніше "Телеграф" писав, що Кабінет Міністрів України погодив звільнення голови Вінницької обласної військової адміністрації Сергія Борзова. Він зазначив, що вимушено йде з посади за станом здоров’я.