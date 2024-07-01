Інакше втрати не перекрити: скільки чоловіків потрібно мобілізувати Україні до кінця 2024, - Die Welt

Останніми місяцями Україна значно відстала від цих цифр

Україна у війні, яку розпочала Росія, також зазнає втрат, які потрібно поповнювати. І вже до кінця поточного року до лав ЗСУ необхідно мобілізувати 200 тисяч осіб, аби перекрити втрати та створити нові бригади.

Відповідно — кожні три місяці потрібно мобілізувати не менш як 50 тисяч осіб. Про це пише Die Welt.

Проте видання з європейських кіл безпеки дізналось, що останніми місяцями Україна значно відстала від цих цифр. Але мобілізація в Україні значно розширилась завдяки законодавчим змінам, адже було зменшено призовний вік до 25 років, а також введено оновлення даних військовозобовʼязаних.

Голова Інституту підготовки офіцерів Терезіанської військової академії у Відні Полковник Маркус Рейснер оцінює потребу нових солдатів ще вище, ніж 200 тисяч. З 2022 року Україна втратила більшу частину свого бойового персоналу, пояснює він.

"Крім того, багато солдатів, що залишилися, знаходяться в нестійких фізичних і психологічних умовах, тому що армія навряд чи може працювати", — каже полковник.

Він також зауважив, що кілька тисяч новобранців із в'язниць могли б принести допомогу, але докорінно ситуація з особовим складом не змінять.

Нагадаємо, що секретар Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони і розвідки Роман Костенко позитивно оцінив темпи нинішньої мобілізації. Адже за останні місяці "набрали, як за останні пів року".

Раніше "Телеграф" писав, що, за словами президента Володимир Зеленського, запит на необхідну кількість мобілізованих військовослужбовців формує військове керівництво України.