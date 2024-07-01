Иначе потери не перекрыть: сколько мужчин нужно мобилизовать Украине до конца 2024 года, — Die Welt

В последние месяцы Украина значительно отстала от этих цифр

Украина в войне, которую начала Россия, также несет потери, которые нужно восполнять. И уже к концу текущего года в ряды ВСУ необходимо мобилизовать 200 тысяч человек, чтобы перекрыть потери и создать новые бригады.

Соответственно, каждые три месяца нужно мобилизовать не менее 50 тысяч человек. Об этом пишет Die Welt.

Однако издание из европейских кругов безопасности узнало, что в последние месяцы Украина значительно отстала от этих цифр. Но мобилизация в Украине значительно расширилась благодаря законодательным изменениям, ведь был уменьшен призывной возраст до 25 лет, а также введено обновление военнообязанных данных.

Председатель Института подготовки офицеров Терезианской военной академии в Вене Полковник Маркус Рейснер оценивает потребность новых солдат еще выше 200 тысяч. С 2022 Украина потеряла большую часть своего боевого персонала, объясняет он.

"Кроме того, многие оставшиеся солдаты находятся в неустойчивых физических и психологических условиях, потому что армия вряд ли может работать", — говорит полковник.

Он также отметил, что несколько тысяч новобранцев из тюрем могли бы принести помощь, но в корне ситуация с личным составом не изменят.

Напомним, что секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко положительно оценил темпы нынешней мобилизации. Ведь за последние месяцы "набрали, как за последние полгода".

Ранее "Телеграф" писал, что, по словам президента Владимира Зеленского, запрос на необходимое количество мобилизованных военнослужащих формирует военное руководство Украины.