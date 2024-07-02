Є кілька нюансів: що треба знати про пред’явлення посвідчення ТЦК, розповіла адвокат

Одного посвідчення недостатньо

Під час вручення повістки чи перевірки даних уповноважені особи, зокрема і територіальні центри комплектування (ТЦК), повинні пред'являти відповідне посвідчення. Але у цьому питанні є кілька нюансів, на які слід звернути увагу.

Про це пише адвокат Дар'я Тарасенко. За її словами, на вимогу громадянина людина, що виконує мобілізаційні заходи, має пред'явити посвідчення особи, уповноваженої вручати повістки.

Нюанси, на які слід звернути увагу:

Представник ТЦК та СП повинен показувати документи лише тоді, коли цього вимагає особа, яка перевіряється. Разом із посвідченням має бути пред'явлений паспорт громадянина або посвідчення офіцера, або військовий квиток, або службове посвідчення. Посвідчення видається головою (начальником) обласної, Київської та Севастопольської міської, районної держадміністрації (військової адміністрації) та засвідчується особистим підписом керівника та скріплюється гербовою печаткою. Вищевказане посвідчення дійсне на території адміністративно-територіальної одиниці, на яку поширюється юрисдикція відповідної місцевої держадміністрації (військової адміністрації), головою (начальником) якої видано посвідчення. У законі є норма про те, що під час перевірки документів уповноважений представник ТЦК та СП або поліцейський здійснює фото- і відеофіксацію процесу пред’явлення та перевірки документів із застосуванням технічних приладів та засобів фото- та відеофіксації. Проте, ці вимоги застосовуватимуться лише з 18 серпня (п. 11 ч. 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону 3633-IX).

Нагадаємо, представники ТЦК не уповноважені затримувати громадян без участі представників поліції. Якщо ж затримання провадилося без законних підстав, це може бути оскаржено у суді.

Раніше "Телеграф" писав про те, кого можуть мобілізувати вже у липні 2024 року. Опубліковано повний список.