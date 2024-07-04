Скільки в Україні всього військовозобов’язаних та заброньованих: у Раді озвучили цифри
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Наразі відбувається системне оновлення даних
В Україні наразі близько 11,1 млн чоловіків віком від 25 до 60 років потенційно підлягають мобілізації. При цьому з них 565 тисяч людей уже заброньовано.
Про це сказав народний депутат Дмитро Наталуха із фракції "Слуга народу" в інтерв’ю "Громадському радіо". За його словами, невідомо, скільки з 11,1 млн військовозобов’язаних.
"Бо системне оновлення даних відбувається ось у нас на очах буквально. Фінальну цифру не знає ніхто станом на цей час. Звичайно, військові знають більше, ніж ми, і Генштаб і Міноборони, це очевидно. Але не можна сказати, що десь ця цифра, її можна піти подивитися", – пояснив Наталуха.
За його припущеннями, із загальної кількості до 1,5 млн осіб можуть мати інвалідність. Нардеп додав, що офіційної статистики у країні ніхто не веде.
"Ми отримаємо цифру в грубо кажучи 10 млн військовозобов’язаних чоловіків", — заявив Наталуха і додав, що з них частина вже служить, а частина вже за кордоном.
За даними нардепа, заброньовано із зазначеної кількості людей вже 565 тисяч чоловіків. Проте цифри можуть змінюватись.
"Ця цифра дуже динамічна, і цей показник він може і збільшуватися, хтось може втрачати бронювання, але зараз вона десь від 5-6% від загального пулу", — пояснив він.
Також Наталуха сказав, що, за останніми даними податкової, в Україні офіційно працевлаштовано близько 2,6 млн чоловіків. Йдеться про найманих працівників мобілізаційного віку.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у ТЦК розповіли, чи мають українці проходити військово-лікарську комісію, коли оновлюють свої дані.