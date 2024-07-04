Сколько в Украине всего военнообязанных и забронированных: в Раде озвучили цифры

Сейчас происходит системное обновление данных

В Украине в настоящее время около 11,1 млн мужчин в возрасте от 25 до 60 лет потенциально подлежат мобилизации. При этом из них 565 тысяч человек уже забронированы.

Об этом сказал народный депутат Дмитрий Наталуха из фракции "Слуга народа" в интервью "Громадському радіо". По его словам, неизвестно, сколько из 11,1 млн военнообязанных.

"Потому что системное обновление данных происходит вот у нас на глазах буквально. Финальную цифру не знает никто по состоянию на данный момент. Конечно, военные знают больше, чем мы, и Генштаб и Минобороны, это очевидно. Но нельзя сказать, что где-то эта цифра, ее можно пойти посмотреть", – объяснил Наталуха.

По его предположениям, из общего количества до 1,5 млн человек могут иметь инвалидность. Нардеп добавил, что официальной статистики в стране никто не ведет.

"Мы получим цифру в грубо говоря 10 млн военнообязанных мужчин", — заявил Наталуха и добавил, что из них часть уже, служит, а часть уже за границей.

Согласно данным нардепа, забронированы из указанного количества людей уже 565 тысяч мужчин. Однако цифры могут меняться.

"Эта цифра очень динамичная и этот показатель он может и увеличиваться, кто-то может терять бронирование, но сейчас она вокруг от 5-6% от общего пула", — пояснил он.

Также Наталуха сказал, что по последним данным налоговой, в Украине официально трудоустроено около 2,6 млн мужчин. Речь идет о наемных работниках мобилизационного возраста.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в ТЦК рассказали, должны ли украинцы проходить военно-врачебную комиссию, когда обновляют свои данные.