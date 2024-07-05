Погода на вихідних не зіпсує настрій: наскільки підніметься температура у Києві

Вітри цими днями майже не турбуватимуть

Робочий тиждень завершується хоч і хмарністю та опадами, але небесна "канцелярія" вирішила потішити киян гарною літньою погодою на вихідних.

Як повідомили у ресурсі Meteofor, найбільша денна температура прогнозується у неділю. В той час максимальні показники нічних термометрів були у п'ятницю.

Протягом першої половини п'ятниці, 5 липня, йшов дощ, який до настання обіду має завершитись. Мінлива хмарність триматиметься до кінця дня. Температура підніметься до максимальних 24 градусів, а вночі було +18 градусів. Найбільші пориви вітру очікуються з обіду і до пізнього вечора — свіжі 9-10 м/с.

Субота, 6 липня, принесе переважно сонячну погоду, хоча іноді на небі плаватимуть хмари. Повітря вдень прогріється до +26 градусів, а вночі було трохи холодніше — +16 градусів. Сила вітрів коливатиметься від легких 3 м/с до слабких 5 м/с.

Останній день цього тижня, 7 липня, також передбачається ясним, але трохи похмурим. Денна температура сягатиме +27 градусів, а нічна — +17 градусів. Максимальна сила вітрів передбачається вранці — помірні 7 м/с.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що деякі регіони України в кінці тижня страждатимуть від сильної спеки, а в інших — пройдуть грози та град.