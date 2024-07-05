Погода на выходных не испортит настроение: насколько поднимется температура в Киеве

Ветры в эти дни почти не будут беспокоить

Рабочая неделя завершается хоть облачностью и осадками, но небесная "канцелярия" решила порадовать киевлян хорошей летней погодой на выходных.

Как сообщили в ресурсе Meteofor, самая большая дневная температура прогнозируется в воскресенье. В то же время максимальные показатели ночных термометров были в пятницу.

В первой половине пятницы, 5 июля, шел дождь, который к наступлению обеда должен завершиться. Облачность будет держаться до конца дня. Температура поднимется до максимальных 24 градусов, а ночью было 18 градусов. Наибольшие порывы ветра ожидаются с обеда и до позднего вечера – свежие 9-10 м/с.

Суббота, 6 июля, принесет преимущественно солнечную погоду, хотя иногда на небе будут плавать облака. Воздух днем прогреется до +26 градусов, а ночью было немного холоднее – +16 градусов. Сила ветров будет колебаться от лёгких 3 м/с до слабых 5 м/с.

Последний день этой недели, 7 июля, также предполагается ясным, но немного пасмурным. Дневная температура будет достигать +27 градусов, а ночная — +17 градусов. Максимальная сила ветров предполагается утром – умеренные 7 м/с.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что некоторые регионы Украины в конце недели будут страдать от сильной жары, а в других — пройдут грозы и град.