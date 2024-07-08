Не українське свято: чому не варто вітати близьких у День сім’ї 8 липня і до чого тут Росія

Це свято із російським "запашком"

Багато українців від незнання продовжують відзначати День сім’ї та бажати всього найкращого близьким людям у дату 8 липня. Однак варто знати, що родом "День сім’ї, любові та вірності" (повна назва свята) з Росії, тому у нас його немає в календарі свят на липень 2024.

"День сім’ї, любові та вірності" відзначають у країні-терористці щороку 8 липня, і запропонували його у РФ спочатку депутати Держдуми. У 2022 році, в рік вторгнення російської армії до незалежної України, свято було офіційно встановлено диктатором Володимиром Путіним.

День сім’ї в Україні – міжнародне свято

У багатьох країнах День сім’ї щороку відзначається 15 травня, і це свято було започатковано Організацією Об’єднаних Націй у 1994 році. Указом президента України Володимира Зеленського №455/2023 від 28 липня 2023 року День сім’ї було встановлено так само на 15 травня.

Сім’я є однією з найважливіших цінностей у житті. Для українців це особлива подія, адже багатьом через війну тепер важко побачитися з близькими, а деякі люди, на жаль, їх уже ніколи не побачать.

Намагайтеся дзвонити, спілкуватися онлайн або навідуватися до коханих людей не лише на свята. У звичайні дні їм також важливо чути важливі слова та відчувати присутність вашої підтримки та любові.

Не можна переоцінити значення близьких людей у житті кожного. Раніше ми писали, коли в Україні відзначають День батьків.