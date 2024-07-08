Не украинский праздник: почему не стоит поздравлять близких в День семьи 8 июля и при чем здесь Россия

Этот праздник с российским "запашком"

Многие украинцы от незнания продолжают отмечать День семьи и желать всего наилучшего близким людям в дату 8 июля. Однако стоит знать, что родом "День семьи, любви и верности" (полное название праздника) из России, поэтому у нас его нет в календаре праздников на июль 2024.

"День семьи, любви и верности" отмечают в стране-террористке ежегодно 8 июля, и предложили его в РФ сначала депутаты Госдумы. В 2022 году, в год вторжения российской армии в независимую Украину, праздник был официально установлен диктатором Владимиром Путиным.

День семьи в Украине — международный праздник

Во многих странах День семьи каждый год отмечается 15 мая, и этот праздник был учрежден Организацией Объединенных Наций в 1994 году. Указом президента Украины Владимира Зеленского № 455/2023 от 28 июля 2023 года День семьи был установлен так же на 15 мая.

Семья является одной из важнейших ценностей в жизни человека. Для украинцев это особенное событие, ведь многим из-за войны теперь трудно увидеться с близкими, а некоторые люди, к сожалению, их уже никогда не увидят.

Старайтесь звонить, общаться онлайн или наведываться к любимым людям не только по праздникам. В обычные дни им тоже важно слышать важные слова и ощущать присутствие вашей поддержки и любви.

Нельзя переоценить значение близких людей в жизни каждого. Ранее мы писали, когда в Украине отмечается День родителей.