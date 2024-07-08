Антикоррупционный суд снял арест со счета экс-председателя ВС Князева: о какой сумме идет речь

Сначала речь шла о нескольких счетах одновременно

В понедельник, 8 июля, коллегия судей ВАКС удовлетворила ходатайство защиты и сняла арест с некоторых средств попавшегося на взятке экс-председателя Верховного Суда Всеволода Князева. Речь о более чем 13 тыс. грн, которые содержались на счете с заработной платой Князева как преподавателя Национального университета кораблестроения им. Макарова.

Об этом сообщила общественная организация Transparency International Ukraine. Отмечается, что сейчас Князев уже там не работает, поскольку с ним не продлили контракт, пока он находился в СИЗО.

"Это не единственный счет, о снятии ареста с которого говорили сегодня. В ходе заседания другое ходатайство также представил представитель исполнительной службы. Речь идет об арестованном счете, на котором находятся более $33 тыс. экс-председателя ВС. Эти средства необходимы исполнительной службе для выполнения решения Печерского районного суда Киева по делу о конфискации подарка стоимостью более 900 тыс. грн", — говорится в сообщении.

В то же время, как пишет ГО, прокурор выступал против такого решения, ведь Князев якобы сам рассказал исполнительной службе об этом счете, хотя имел другое имущество для погашения долга. Это может свидетельствовать, что снятие этого ареста — идея обвиняемого.

В итоге суд решил отказать в удовлетворении такого ходатайства представителю исполнительной службы. Арест сняли только с 13 тыс. грн по ходатайству самого Князева, а $33 тыс. остались арестованными.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что с Князева сняли электронный браслет. Причиной стали проблемы со здоровьем.