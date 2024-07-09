Заради вигоди чи кохання: ваші предки змінили віру, якщо прізвище звучить так

Буває, що тест ДНК показує наявність єврейської чи азіатської крові, а всі відомі пращури були християнами

Прізвища українців можуть багато розповісти про предків свого носія. Деякі кажуть, що вони були похмурими буркунами, а інші вказують, що вони змінили віру.

Деякі українці після свого звернення до християнства отримували особливі прізвища. Про це пише Ukrainian Free Genealogy.

Серед предків деяких були не лише українці, а й представники інших народностей. Серед них могли бути євреї та мусульмани, зрідка навіть ті, хто сповідував буддизм.

Буває, що тест ДНК показує наявність єврейської чи азійської крові, проте всі відомі предки були християнами. Найімовірніше, у цьому випадку в роді були так звані "вихрести". Це люди не християнського віросповідання, які прийняли християнство, здебільшого православ’я.

Річ у тім, що російська імперія мала низку обмежень для "іновірців" і євреї чи мусульмани могли приймати православ’я, щоб звільнитися від них і отримати право обирати місце проживання, будувати кар’єру. Крім того, християнську віру вони могли приймати й через кохання — щоб мати можливість одружитися з християнкою, або вийти заміж за християнина.

Люди, які змінили віру, отримували такі прізвища:

Крижанівський — той, що прийняв хрещення;

— той, що прийняв хрещення; Добровольський — добровільно прийняв віру Христову;

— добровільно прийняв віру Христову; Вихрестенко, Перехрестенко, Вихристюк, Перехристюк;

Левицький/Леветський – прізвище стосується духовного звання, але євреї з прізвищами типу Левіт могли отримати саме таке;

– прізвище стосується духовного звання, але євреї з прізвищами типу Левіт могли отримати саме таке; Кохановський/Кохан — походять від єврейського прізвища Коган;

— походять від єврейського прізвища Коган; Прибульський – прибув у християнство;

– прибув у християнство; Новацький/Новицький – новонавернений у християнство;

– новонавернений у християнство; Ібрагімов чи Мухамадов – прізвища, які походять від мусульманських імен;

– прізвища, які походять від мусульманських імен; Жидков чи Жидченко – прізвища, які у своєму корені мають образливу назву євреїв у слов’янських мовах.

Раніше "Телеграф" розповідав, як звучать прізвища нащадків дуже велелюбних українців. Найпоширеніші з них — Бабій та Бабійчук.