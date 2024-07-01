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Ви з роду князів, якщо носите таке прізвище: чи є ваше у списку

Автор
Олена Руденко Олена Руденко
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Автор
Українка
Українка. Фото Freepik

Таких родових імен чимало

Українські прізвища можуть відкрити завісу таємниці над історією роду. Деякі говорять про те, що він походить від скіфів та сарматів, а інші вказують на князівське походження.

Більшість таких прізвищ закінчуються "їм" або "іч", проте є й інші. Про це розповів професор доктор географічних наук, академік Національної академії наук вищої освіти Петро Масляк на своєму YouTube-каналі.

Професор проаналізував родові імена своїх студентів. Він виділив ті, що говорять про князівське походження. Наприклад, прізвище Сангушко є класичним княжим древнім прізвищем, зазначає Масляк. Ще одне старовинне князівське українське прізвище — Сапега.

Також на приналежність до роду князів вказують такі прізвища:

  • Вишневецький,
  • Чорторийський,
  • Хоткевич,
  • Нимерович,
  • Виговський,
  • Чарнецький;
  • Заславський;
  • Курецький;
  • Косаківський;
  • Любомирський;
  • Ружинський;
  • Лукомський.

Крім того, вказівкою, що людина може бути нащадком княжого роду, говорить закінчення прізвища на -йло (-айло, -ейло, -ійло, -ійло, -ойло, -уйло, -яйло). Наприклад — Нечитайло, Міняйло, Мазайло та ін.

Згідно з картою прізвищ на сайті "Рідні" зараз в Україні живе 360 носіїв прізвища Сапега. Вишневецьких – 585, а Виговських – 1042.

Раніше "Телеграф" розповідав, які українські прізвища утворилися завдяки дотепності запорізьких козаків.

Теги:
#Історія #Українці #Прізвища