Ви з роду князів, якщо носите таке прізвище: чи є ваше у списку

Таких родових імен чимало

Українські прізвища можуть відкрити завісу таємниці над історією роду. Деякі говорять про те, що він походить від скіфів та сарматів, а інші вказують на князівське походження.

Більшість таких прізвищ закінчуються "їм" або "іч", проте є й інші. Про це розповів професор доктор географічних наук, академік Національної академії наук вищої освіти Петро Масляк на своєму YouTube-каналі.

Професор проаналізував родові імена своїх студентів. Він виділив ті, що говорять про князівське походження. Наприклад, прізвище Сангушко є класичним княжим древнім прізвищем, зазначає Масляк. Ще одне старовинне князівське українське прізвище — Сапега.

Також на приналежність до роду князів вказують такі прізвища:

Вишневецький,

Чорторийський,

Хоткевич,

Нимерович,

Виговський,

Чарнецький;

Заславський;

Курецький;

Косаківський;

Любомирський;

Ружинський;

Лукомський.

Крім того, вказівкою, що людина може бути нащадком княжого роду, говорить закінчення прізвища на -йло (-айло, -ейло, -ійло, -ійло, -ойло, -уйло, -яйло). Наприклад — Нечитайло, Міняйло, Мазайло та ін.

Згідно з картою прізвищ на сайті "Рідні" зараз в Україні живе 360 носіїв прізвища Сапега. Вишневецьких – 585, а Виговських – 1042.

Раніше "Телеграф" розповідав, які українські прізвища утворилися завдяки дотепності запорізьких козаків.