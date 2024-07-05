Ваші предки були велелюбні, якщо прізвище звучить так: перевірте у списку своє

З давніх часів існують такі родові імена, які натякають на велелюбність їх носіїв

Прізвища українців можуть багато розповісти про свого носія. Деякі з них вказують на те, яке життя вели їхні батьки.

Так, наприклад, ще з давніх часів існують такі родові імена, які натякають на велелюбність їх носіїв. "Телеграф" за допомогою порталу "Рідні" склав невеликий список таких прізвищ.

Варто зазначити, що прізвища можуть мати кілька трактувань. Якщо виявиться, що у вас або ваших знайомих одне з перерахованих прізвищ, не можна повністю говорити, що пращури були ловеласами. Це лише один із можливих варіантів.

Ось, наприклад, перелік прізвищ, носії яких у давнину могли бути спокусниками:

Найпоширеніші прізвище – Бабій (15403 осіб — його носії), похідне – Бабійчук (2889 носіїв).

На другому місці за поширеністю — Кохан (5102 носії), Коханюк (890 носіїв), Коханевич (1330) та Коханець (511).

Третє місце за поширенням займають прізвища Жеребецька (528 носіїв), Жеребець (321), Любімова (535) і Любимів (333 носії).

На велелюбність предків натякають також такі прізвища:

Огір (209 носіїв);

Розпусна (231), Розпутна (195);

Потіпака (72);

Паплюга (32);

Кокоткіна (78); Кокоткін (54);

Гриховодова (15), Гриховодів (7);

Повійчук (44);

Вулиця (10);

Безпутний (7).

Раніше "Телеграф" розповідав, що як на прізвище визначити, що пращури любили рахувати гроші.