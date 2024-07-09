Ради выгоды или любви: ваши предки сменили веру, если фамилия звучит так

Бывает, что тест ДНК показывает наличие еврейской или азиатской крови, а все известные предки были христианами

Фамилии украинцев могут многое рассказать о предках своего носителя. Некоторые говорят, что они были хмурыми ворчунами, а другие указывают, что они сменили веру.

Некоторым украинцы, после своего обращения в христианство получали особые фамилии. Об этом пишет Ukrainian Free Genealogy.

В роду некоторых были не только украинцы, но и представители других народностей. Среди них могли быть евреи и мусульмане, изредка даже те, кто исповедовал буддизм.

Бывает, что тест ДНК показывает наличие еврейской или азиатской крови, а все известные предки были христианами. Вероятнее всего, в этом случае в роду были так называемые "выкресты". Это люди не христианского вероисповедания, которые приняли христианство, в большинстве случаев — православие.

Дело в том, что российская империя имела ряд ограничений для "иноверцев" и евреи или мусульмане могли принимать православие, чтобы от них освободиться и получить право выбирать место жительства, строить карьеру. Кроме того, христианскую веру они могли принимать и из-за любви — чтобы иметь возможность жениться на христианке, или выйти замуж за христианина.

Люди, сменившие веру получали такие фамилии:

Крыжановский — принявший крест;

— принявший крест; Добровольский — добровольно принявший веру Христову;

— добровольно принявший веру Христову; Выхрестенко, Перехрестенко, Выхристюк, Перехристюк;

Левицкий/Леветский – фамилия касается духовного звания, но евреи с фамилиями типа Левит могли получить именно такую;

– фамилия касается духовного звания, но евреи с фамилиями типа Левит могли получить именно такую; Кохановский/Кохан – произошли от еврейской фамилии Коган;

– произошли от еврейской фамилии Коган; Прибыльский – прибыл в христианство;

– прибыл в христианство; Новацкий/Новицкий – новообращенный в христианство;

– новообращенный в христианство; Ибрагимов или Мухамадов – фамилии, которые произошли от мусульманских имен;

– фамилии, которые произошли от мусульманских имен; Жидков или Жидченко – фамилии, которые в своем корне имеют оскорбительное название евреев в славянских языках.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как звучат фамилии потомков очень любвеобильных украинцев. Самые распространенные из них — Бабий и Бабийчук.